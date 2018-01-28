-الغندور: اجتماع تاريخى والرئيسان وجها بوضع خارطة طريق تعيد العلاقات إلى مسارها الصحيح.. والسفير السودانى بالقاهرة لـ«الشروق»: أنتظر التعليمات للعودة إلى مصر

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس، بالرئيس السودانى عمر البشير فى أديس أبابا، والتى تشهد فاعليات اجتماعات القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسى أكد خلال اللقاء الذى اتسم بالأخوية والمصارحة والمكاشفة على خصوصية وقوة العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين على جميع المستويات، مؤكدا مواصلة جهود تعزيز التعاون بين الدولتين، وحرص مصر على التشاور والتنسيق المتواصل مع السودان الشقيق حيال مختلف الموضوعات والملفات، لاسيما فى ضوء التحديات المشتركة التى يفرضها الوضع الإقليمى الراهن.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس عمر البشير أكد خلال اللقاء على ما يجمع شعبى وادى النيل من تاريخ مشترك ووحدة المصير، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائى مع مصر على جميع الأصعدة.

كما عبر الرئيس السودانى عن تقديره لحرص مصر على التشاور مع السودان، مؤكدا على ما يعكسه ذلك من عُمق العلاقات التاريخية الخاصة التى تربط بين البلدين، وأشار الرئيس السودانى إلى أن التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة تحتم على البلدين مواصلة التنسيق المكثف بينهما بما يساهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة.

وذكر السفير بسام راضى، أن اللقاء شهد تباحثا حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل الدفع قدما بالتعاون بين البلدين، حيث اتفق الرئيسان على تشكيل لجنة وزارية بين الجانبين للتعامل مع جميع القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التى قد تواجهها.

كما أكد الرئيسان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف من أجل ترسيخ التعاون خلال الفترة القادمة والعمل على إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات فى جميع جوانبها وتحقيق نقلة نوعية تلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

من جهته، وصف وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور، اللقاء الذى جمع الرئيس السودانى عمر البشير مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ«اللقاء التاريخى»، مشيرا إلى أنه اللقاء العشرين وجاء بعد فترة شهدت اشكالات فى العلاقات بين البلدين.

وقال الغندور فى تصريحات على هامش القمة الأفريقية، إن اللقاء كان صريحا جدا وناقش كل القضايا التى تمثل إشكالا فى هذه العلاقة وتم وضع النقاط على الحروف وأهم من ذلك اتفق الرئيسان على أن العلاقة بين البلدين أزلية وهى علاقة امتدت منذ أن كان البلدان بلدا واحدا وعلاقتهما تربط بين شعبين بينهما صلة الدم والتاريخ المشترك وضرورة العمل على أن تظل هذه العلاقة بنفس القوة والمتانة وتجاوز كل العقبات.

وأوضح أن الرئيسين وجها وزيرى الخارجية والأجهزة المعنية فى البلدين للقاء العاجل لوضع خارطة طريق تعيد وضع هذه العلاقة فى مسارها الصحيح وتحصنها فى المستقبل.

وتابع: «أن هذه الخارطة يجب أن تتضمن حل الاشكالات القائمة ووضع نظرة مستقبلية لتكون هذه العلاقة متينة وقوية لضمان سلامة وأمن البلدين وأن تمتد فى المسارات الشعبية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية حتى توضع فى مسارها الصحيح». وقال إن الرئيسين وجها أيضا بضرورة أن يلتزم الإعلام فى البلدين بصورة واضحة بعدم تجاوز الحدود والتعامل مع العلاقة باعتبارها مقدسة ولا تخضع لمزايدات إعلامية.

من جانبه، قال سفير السودان لدى القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم المتواجد حاليا فى أديس أبابا ضمن الوفد الرسمى السودانى للقمة فى اتصال هاتفى مع الشروق، اليوم إنه «ينتظر تعليمات للعودة للقاهرة وذلك بعد عودة الرئيس البشير إلى الخرطوم».

وأوضح عبدالحليم أن اللقاء بين الرئيسين كان إيجابيا ومهما ونأمل أن يؤسس لمرحلة جديدة فى علاقات البلدين قوامها الشفافية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحل القضايا العالقة.

وقال: «إننا لمسنا روحا شفافة بين الرئيسين السيسى والبشير ستنقل هذه الروح إلى العلاقات بين الأجهزة فى البلدين للانطلاق إلى مرحلة جديدة قائمة على المصالح المشتركة وليس على العاطفة»، وأشار إلى أنه تم خلال القمة بحث الوضع الحالى للعلاقات الثنائية وضرورة إزالة ما مر عليها أخيرا، وكذا بحث جميع القضايا التى طرحها الرئيس البشير.