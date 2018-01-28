عنتر يكشف كواليس انضمامه للزمالك

أكد محمد عنتر المنضم حديثًا لنادي الزمالك انه سعيد لانضمامه للقلعة البيضاء، وان صفقة انتقاله للزمالك تمت بشكل كامل.

وأضاف عنتر خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "الزمالك كان جاد جدا في ضمي، وان المارد الأبيض ناد كبير وكل الشكر للأسيوطي الذي له الفضل الأكبر في حياتي".

وتابع : "أتمنى أن أقدم الكثير لجماهير الزمالك، ولم أتواصل مع إيهاب جلال المدير الفني للزمالك حتى الآن، وان الأهلي كان قريب جدا من ضمي ولكن الزمالك حسم الأمور في النهاية، وتعاقدي مع الزمالك لمدة 4 سنوات ونصف".