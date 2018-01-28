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صور.. كاميرات وشاشات عرض حديثة لمراقبة محطات المترو

كتب - محمد أبوعوف:
نشر فى : الأحد 28 يناير 2018 - 2:18 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يناير 2018 - 2:18 ص
افتتح اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، مبنى غرفة العمليات وكاميرات المراقبة بإدارة شرطة مترو الأنفاق والذي تم إعداده وتجهيزه بأحدث الأجهزة وكاميرات المراقبة وأجهزة الحاسب الآلي.

وتم إعداد الأفراد على فرق تأهيليه، مما ساهم في سرعة تلقي الإخطار ومتابعة الخدمات الأمنية المعينة من خلال متابعة كاميرات المراقبة بجميع محطات المترو.

وأكد مساعد وزير الداخلية، على تجهيز وتحديث كافة المنشآت ووسائل العمل المساعدة وتزويدها بأحدث الأجهزة بصفة دائمة حتى يتسنى للإدارة القيام بواجباتها.

وكرم مساعد وزير الداخلية عددًا من الضباط نظرًا لجهودهم وأدائهم المتميز في العمل والظهور بالمظهر اللائق لرجل الشرطة والتزامهم بتنفيذ خطط التأمين وأوامر الخدمة الصادرة لهم.

وحث مساعد وزير الداخلية القوات على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والإخلاص فى العمل حفاظًا على أرواح المواطنين وتأمين كافة المنشآت والمركبات التي تتولى الإدارة العامة تأمينها وتحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن.

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