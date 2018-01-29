الانقسام الفلسطينى فى كتاب «جدلية النجاح والفشل» لمروان كنفانى

نظم معرض الكتاب ندوة لكتاب «جدلية النجاح والفشل للفلسطنيين فقط» مساء أمس بقاعة سيد حجاب تحت اطار كاتب وكتاب.

أدار الندوة د. أحمد فؤاد الاستاذ بجامعة الاسكندرية وتحدث بها مؤلف الكتاب مروان كنفانى المستشار السياسى للرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، وشارك بها الكاتب الصحفى محمد ابو الفضل.

قال فؤاد إن القضية الفلسطيينية مسئولية اخلاقية على الدولة المصرية، وانها تهم الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن مروان كنفانى مؤلف الكتاب مناضل بالفكر.

وقال مروان كنفانى إن الوضع الفلسطينى يزداد سوءا مع الزمن وان الشعب الفلسطينى الذى يناضل منذ فترة طويلة لا يوجه خطرا أكبر من الانقسام الفلسطينى، واوضح ان ذلك الانقسام بين فصائل الدولة المتمثلين فى فتح وحماس هى الثغرة التى سيهزم منها الشعب الفلسطينى فى خلال قرن من الزمن، وان من خبرته وتمرسه علم ان الطرفين حماس وفتح لا يريدان إنهاء الأزمة وكل منهم متمسك بآرائه وأفكاره.

وتابع إن الحل لعودة الأرض الفلسطينية وإيقاف الاستيطان الإسرائيلى هو إنهاء حالة الانقسام لتعيد للشعب الفلسطينى قوته التى زادت ضعفا بعد الربيع العربى الذى أدى إلى تقسيم المزيد من البلاد العربية.