600 شركة سياحية تنتظر انفراجة في أزمة وكلاء العمرة هذا الأسبوع

209 شركات انتهت من توثيق العقود.. وحجم الطلب يتزايد على الرحلات



تنتظر أكثر من 600 شركة سياحية انفراجة هذا الأسبوع في أزمة الوكلاء السعوديين بعد أن تلقت وزارة السياحة تطمينات شفوية من المسئولين بوزارة الحج السعودية بحسم هذه الأزمة خلال هذا الأسبوع حتى تتمكن شركات السياحة المصرية من التعاقد مع الوكلاء واتمام إجراءات توثيق العقود للمشاركة في تنظيم رحلات العمرة هذا العام.



أكدت إيمان سامي، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، ورئيسة لجنة السياحة الدينية السابقة، في تصريحات صحفية، أن 209 شركات فقط انتهوا حتى الآن من إجراءات توثيق العقود مع الوكلاء السعوديين واستكملوا كافة الإجراءات من الجانبين المصري والسعودي وأصبح من حقهم تنظيم رحلات العمرة بمجرد فتح باب تلقي الطلبات الذي سيتم تحديده بعد التشاور مع رانيا المشاط وزيرة السياحة.



وأضافت أن حجم الطلب على رحلات العمرة يتزايد لدى شركات السياحة إلا أن الشركات لا تملك تأكيد الموعد النهائي لبدء الرحلات، وأن كل ما يتم إبلاغه للراغبين في أداء العمرة هو الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتطعيم والبصمة الحيوية حتى يكونوا جاهزين للسفر عند فتح باب العمرة، حيث أن البصمة تصلح لسفرة واحدة خلال الموسم كما أن صلاحية شهادة التطعيم تمتد إلى ثلاث سنوات.



وحول تشكيل اللجان النوعية الخاصة بلجنة تسيير الأعمال بالغرفة، قالت إيمان سامي إن هذا الإجراء سيتم في اجتماع الأربعاء القادم برئاسة الدكتور نادر الببلاوي وحضور جميع أعضاء اللجنة، وسيتم تخصيص اللجان خلال الاجتماع بالتنسيق بين جميع الأعضاء.