الزمالك يهزم الأهلي ويضم محمد عنتر

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ضم محمد عنتر صانع ألعاب الأسيوطي لصفوف الفريق الأول بالقلعة البيضاء

وحصل نادى الزمالك على الاستغناء الخاصة بمحمد عنتر بعد إنهاء إجراءات ضمه لقلعة ميت عقبة عقب التوصل لاتفاق فى الساعات الماضية.

وكلفت الصفقة نادي الزمالك بـ 15 مليون جنيه بجانب 20 ٪ نسبه اعاده بيع ووقع اللاعب للنادى الأبيض ٤ سنوات ونصف.

وكان الأهلي قريب من إتمام الصفقة لولا الإختلاف على قيمة المقابل الماضى ، حيث رفض الأهلي المزايدة على 12 مليون جنيه ، وتحفظ على نسبة إعادة البيع .

وأكد نهاد حجاج نائب رئيس نادي الأسيوطي أن الزمالك فاز بالصفقة لأنه تعامل باحترافية وكان الأكثر جدية على عكس الأهلي .