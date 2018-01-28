النقاز : نجاح معلول مع الأهلي شجعني علي الإنتقال للزمالك

أكد حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك إن صفقة انتقاله من النجم الساحلي للقلعة البيضاء تمت بسرعة بالغة، وأنه يتمنى أن يكون إضافة حقيقة للفريق.

وأضاف النقاز في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "اتفقت مع رئيس الزمالك على بنود الانتقال ثم عدت لإنهاء الأمور مع النجم الساحلي، وأتمنى أن يكون الزمالك طريقي للإحتراف الأوروبي".

وتابع : "نجاح علي معلول مع الأهلي كان مشجع لي للإنتقال للزمالك، ونبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس نصحني باللعب في صفوف الزمالك، وأسعى للمساهمة في عودة الزمالك لسابق عهده".