سفير فلسطين بالقاهرة: راضون عن الموقف العربي تجاه أزمة القدس

قال سفير فلسطين بالقاهرة، السفير دياب اللوح، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، يعد انحياز سافر لإسرائيل ومعادي للشعب الفلسطيني وتطلعاته، معلنًا رفض بلاده للتوطين وفكرة الوطن البديل وإقامة دولة فلسطين على غير أراضيها.



وأضاف «اللوح»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية ريهام السهلي، مساء السبت، «راضون عن الموقف العربي تجاه أزمة القدس، ومصر هي الدولة العربية الأكثر دعمًا للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، ومازلنا نتشاور مع الأشقاء العرب بشأن التصعيد ضد قرار أمريكا»، مشددًا: «لن نقبل بأي دور أمريكي ومبادرتها مرفوضة».



وأكد على استمرار قطع العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة ردًا على قرار «ترامب» بشأن القدس، مطالبًا العرب بقطع العلاقات مع أمريكا تنفيذًا لقرار القمة العربية 1990.



واستطرد أنه لن تستطيع أمريكا أن تملي على الشعب الفلسطيني أي حلول أحادية بخصوص الصراع مع إسرائيل، ولن تناقش بلاده أي خطة أو مبادرة دون القدس وعودة اللاجئين، مضيفًا أن هناك تحرك عربي لإفشال مساعي إسرائيل للحصول على عضوية مجلس الأمن.



وأشار إلى عزم وإرادة الشعب الفلسطيني على إنهاء الانقسام لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن قطار المصالحة الفلسطينية انطلق ولن يتوقف ولن يعود للوراء.