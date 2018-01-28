حملة «خالد علي» تكشف عدد توكيلات مرشحها المنسحب

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المنسحب خالد علي، أن عدد التوكيلات التي تم تحريرها لمرشحها وصلت لـ19 ألف و300 توكيل.

وقالت الحملة، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، «السؤال ده اتسأل لينا كتير، وصلتوا كام توكيل؟ وحقكم علينا نقولكم حتى لو انسحبنا، عدد التوكيلات التي تم تحريرها لخالد علي، 19300 توكيل».

يُذكر أن المرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مارس المقبل، خالد على، أعلن انسحابه الأربعاء الماضي، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر حملته الانتخابية.