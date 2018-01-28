استقبال رسمي لبعثة منتخب تونس لكرة اليد بعد التتويج باللقب الأفريقي

حظي منتخب تونس المتوج بكأس أمم أفريقيا لكرة اليد باستقبال رسمي في مطار قرطاج الدولي لدى عودته اليوم الأحد من الجابون.



وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني في مقدمة المستقبلين لبعثة نسور قرطاج اليوم في القاعة الشرفية لمطار تونس قرطاج الدولي.



وشارك عدد من نواب البرلمان وأعضاء اللجنة الوطنية الأولمبية أيضا في استقبال أبطال افريقيا.



وكانت رئاسة الجمهورية قد تقدمت بتهانيها إلى بعثة المنتخب فور إحرازه اللقب الإفريقي العاشر في تاريخه، معززا بذلك صدارته من حيث عدد التتويجات في المسابقة أمام الجزائر (7 ألقاب) ومصر (ستة ألقاب).



كما حظي المنتخب التونسي باستقبال حافل من مئات من الأحباء الذين تجمعوا أمام المطار اليوم واحتفلوا مع اللاعبين فور خروجهم بحملهم على الأعناق.



وكانت تونس فازت، أمس السبت، على مصر في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الجابون 26 / 24 علاوة على ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس العالم المقررة في ألمانيا والدانمارك في 2019.