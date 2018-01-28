اتحاد الكرة  يعلق على شغب جماهير الاتحاد والأسيوطي

علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، على أحداث الشغب التي نشبت بين ناديي الاتحاد السكندري والأسيوطي، في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، التي أقيمت اليوم، على ملعب الأسيوطي.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "لا أعلم حقيقة الأحداث، تابعتها من خلال التلفزيون، فاللائحة معروفة، مسموح بحضور 75 مشجع في كل مباراة، ولكن مديرية الأمن التي تؤمن المباراة لها الحق في تحديد العدد المسموح به".

واستطرد قائلا: "الأندية ترسل إلينا الكشوف التي يحددها اتحاد الكرة أو الأمن، ومن ثم نرسلها إلى وزارة الداخلية لاعتمادها، سواء مجلس إدارة النادي، أو الإعلاميين المسموح له بالدخول".

وأتم قائلا: "ننتظر تقرير مراقب مباراة الاتحاد والأسيوطي، للبت في القضية، لا سيما وأن مكان كل نادي داخل الملعب معروف، وبعدها سنحسم هذا الملف، ونطبق اللائحة على الفريقين