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مصدر عراقي: مقتل مدنيين اثنين في هجوم مسلح في محافظة ديالي

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الأحد 28 يناير 2018 - 8:42 م | آخر تحديث : الأحد 28 يناير 2018 - 8:42 م

أفاد مصدر محلي عراقي في محافظة ديالي، اليوم الأحد، بمقتل مدنيين اثنين في هجوم مسلح شرقي المحافظة.

وقال المصدر، في تصريح لفضائية «السومرية نيوز» العراقية، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة قاموا، مساء اليوم، بإطلاق النار من أسلحة رشاشة باتجاه سيارة يستقلها مدني ومحامي على طريق (بعقوبة – بلدروز) شرقي ديالي، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وأضاف المصدر - الذي طلب عدم كشف هويته - أن قوة أمنية بعد تلقيها بلاغا من قبل شهود عيان قامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة الجهة التي تقف وراءه.


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