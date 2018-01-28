مصر تدين هجوم طالبان على نقطة تفتيش في كابول

أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة طالبان على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل نحو 100 شخصا وإصابة 158 آخرين، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها صباح اليوم الأحد.



وأعرب البيان عن "خالص التعازي لأسر الشهداء، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدًا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الغاشم".



وأكدت مصر على أن "تلك الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات تدعي انتمائها للإسلام، إنما هي أبعد ما تكون عن وسطية الإسلام ومبادئه السمحة، وأن سعيها لاستهداف الأمن والاستقرار في أفغانستان لن يكتب له النجاح".