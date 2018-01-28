الأحد 28 يناير 2018 9:59 ص القاهرة القاهرة 13.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية؟

النتـائـج تصويت

مصر تدين هجوم طالبان على نقطة تفتيش في كابول

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
القاهرة - د ب أ
نشر فى : الأحد 28 يناير 2018 - 7:35 ص | آخر تحديث : الأحد 28 يناير 2018 - 7:35 ص
أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة طالبان على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل نحو 100 شخصا وإصابة 158 آخرين، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها صباح اليوم الأحد.

وأعرب البيان عن "خالص التعازي لأسر الشهداء، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدًا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الغاشم".

وأكدت مصر على أن "تلك الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات تدعي انتمائها للإسلام، إنما هي أبعد ما تكون عن وسطية الإسلام ومبادئه السمحة، وأن سعيها لاستهداف الأمن والاستقرار في أفغانستان لن يكتب له النجاح".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار مصر

شارك بتعليقك