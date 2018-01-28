أنجلينا جولي تحذر من انخفاض الدعم للاجئين السوريين

حذرت المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الفنانة العالمية، أنجلينا جولي، اليوم الأحد، من انخفاض قيمة الدعم المالي المقدم للمفوضية لدعم اللاجئين.

وفي مؤتمر صحفي قصير عقدته على هامش زيارة لمخيم الزعتري، شمال شرقي الأردن، قالت جولي :" ينفطر قلبي وأنا أعود مرة أخرى للأردن وأشاهد حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون والحرب في سورية تدخل عامها الثامن".

وأشارت جولي إلى أن الدعم المقدم للمفوضية هذا العام لم يتجاوز نسبته 7% من حجم المسؤولية الملقاة على كاهل المفوضية لخدمة اللاجئين وتقديم الحاجات الأساسية لهم، فيما كانت العام الماضي 50% من حجم الاحتياجات.

وقالت :" إننا نعيش في أوهام الآن، الصراع لم ينته والمجتمع الدولي إن لم يكن قادرا على حل الصراع، فليقم بواجباته الإنسانية".

وعبرت جولي عن شكرها لشعوب الأردن ولبنان وتركيا والعراق لكرمهم في استضافة 5ر5 مليون لاجئ سوري.

ووصلت أنجلينا جولي إلى الأردن اليوم الأحد، في زيارة لم يعلن عن مدتها، لمعاينة أحوال اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري.

وبحسب بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن زيارة أنجلينا جولي هي الخامسة للأردن منذ بداية النزاع في سورية.

ومنذ بدء الأزمة السورية، يأوي الأردن ما يزيد عن مليون و300 الف سوري، بحسب مسؤولين أردنيين، لكن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بنصفهم كلاجئين مسجلين على كشوفها.

إلا أن الحكومة الأردنية تقول إن مئات آلاف السوريين يتواجدون في الأردن قبل بدء الأزمة السورية بحكم التجارة والعلاقات العائلية بسبب قرب البلدين.

ويوجد في الأردن عدة مخيمات أكبرها الزعتري والأزرق، لا يعيش فيها إلا عدد قليل من اللاجئين الذين يتوزع جلهم على مدن وقرى الأردن.