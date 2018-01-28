الجيش الأردني يتسلم 12 طائرة «بلاك هوك» من الولايات المتحدة

تسلمت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، من الولايات المتحدة الأمريكية، 12 مروحية "بلاك هوك" من طراز (يو اتش-60) بقاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية.

ورعى حفل استلام المروحيات الأمريكية وافتتاح جناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي، الأمير فيصل بن الحسين مندوبًا عن الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.

وحضر الحفل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان هنري ووستر، وقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل، وفقا لما أفاد به بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وأعرب قائد جناح النقل الجوي الأردني العميد جابر العبادي - خلال كلمته بحفل الافتتاح - عن شكره للجانب الأمريكي على دعمهم المستمر للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لافتا إلى أن علاقات التعاون العسكري الأردني-الأمريكي استراتيجية ومتينة، وتعتبر عنصرا مهما في الجهود المشتركة في هزيمة عصابة داعش الإرهابية.

وأشار العبادي إلى أن الأردن بذل جهودا كبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار ليس فقط على مستوى الإقليم بل على المستوى الدولي من خلال دوره الفعال مع قوات التحالف الدولي، منوها بأنه تم تجهيز ثماني طائرات لتكون جاهزة مع قوات رد الفعل السريع، في إطار الجهود المستمرة من أجل حماية وتأمين حدود المملكة.

ومن جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان هنري ووستر، في كلمته، بالعلاقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، المبنية على القيم والمصالح المشتركة، مشيرا إلى الشراكة العسكرية بين البلدين والتي تجسد الأهداف المشتركة لكليهما لمنطقة آمنة ومستقرة.