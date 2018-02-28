قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دعوة الهية العامة للاستعلامات، بشأن مقاطعة المسؤولين المصريين هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» أتت في محلها، على حد قوله.



وأضاف «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الثلاثاء، أن ما يحدث من الخارج تجاه مصر يعد سلسلة سابقة الإعداد تزداد وتيرتها كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى جهود البرلمان في الرد على هذه مثل القضايا وتعامله معها بشكل جيد ولائق.



ولفت إلى مساندة ودعم الدول لمصر في حربها على الإرهاب، مؤكدًا أن ذلك نتيجة الجهود المتضافرة من المنصات المصرية المختلفة سواء التنفيذية أو التشريعية والإعلامية.



وتابع أنه حينما يُثار موضوعًا عبر أي وسيلة إعلام خارجية فإنه يتم محاسبتها على المهنية وطريقة تناولها للخبر، مشيرًا إلى دعوة مقاطعة «BBC» بقوله: «هي رسالة موجهة لهم بأننا لدينا حالة اعتراض تجاه ما تناولته المؤسسة عن هذا الخبر».



يذكر أن «زبيدة»، الفتاة التي ادعت فضائية «BBC»، اختفائها قسرًا وتعرضها للتعذيب والاغتصاب داخل السجون المصرية، نفت، خلال لقائها، ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، أول أمس الاثنين، ما صرحت به والدتها، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل ظهورها الإعلامي عقب التقارير الصحفية التي أفادت باختفائها قسرًا.



