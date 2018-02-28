تركيا تعلن توقيف عدد من المشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» في اسطنبول

ألقت قوات الأمن التركية، فجر اليوم الأربعاء، القبض على عدد من المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" ، خلال عمليات أمنية استهدفت عناوين مختلفة بعدة مناطق بمدينة اسطنبول.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول شنت حملات مداهمة على مناطق مختلفة بالمدينة، مدعومة من قوات العمليات الخاصة.

وذكرت الوكالة أن الحملات أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بانتمائهم للتنظيم، دون أن تذكر عددهم.

وبعد توقيع الكشف الطبي على الموقوفين، تم اقتيادهم إلى مقر مديرية أمن إسطنبول لاستكمال التحقيقات معهم.

ويتعقب الأمن التركي أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.