القبض على 3 رجال للاشتباه بتورطهم في تفجير ليستر ببريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء القبض على ثلاثة رجال للاشتباه فى تورطهم فى تفجير وحريق بمدينة ليستر، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وقالت الشرطة البريطانية إن المقبوض عليهم فى الثلاثينات من أعمارهم، مشيرة إلى أنه يجرى التحقيق معهم.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار والحريق الذى حدث يوم الأحد الماضى، وأسفر أيضا عن تدمير سوبر ماركت صغير وشقة سكنية، على الرغم من أن الشرطة لا تعتقد أن للحادث أى صلة بالإرهاب.

وكان رجال الإطفاء قد قالوا يوم الاثنين إن الأمر قد يستغرق عدة أيام لتحديد السبب المحتمل للانفجار وفريق البحث.

ومن بين ضحايا الانفجار الشديد، أم، 46 عاما، وابنيها 17 و18 عاما، بالإضافة إلى صديقة ابنها، 18 عاما. وكانت الأسرة تعيش في شقة فوق المتجر. وقالت الشرطة إن الضحية الخامسة، 22 عاما، وعملت في المحل.

وقد جرى الإبلاغ عن جميع الضحايا في وقت سابق بأنهم مفقودون. ولم يتم بعد تحديد الرفات البشرية التي تم انتشالها من المنطقة.