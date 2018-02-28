مقتل 5 من رجال الشرطة واختطاف 19 شخصا في هجوم على نقطة تفتيش بجنوب أفغانستان

قال مسؤول، اليوم الأربعاء، إن مسلحي حركة طالبان قتلوا خمسة من رجال الشرطة خلال هجوم على نقطة تفتيش على حدود إقليمي قندهار و أوروزجان بجنوب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة قندهار أحمد ضيا دوراني إن 19 شخصا، بينهم مدنيان ورجال شرطة، تم اختطافهم في الهجوم، الذي وقع الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء.

وقد شن المسلحون هجوما على نقطة تفتيش شرطية عند نقطة عبور بين قندهار وأوروزجان، بحسب ما قاله دوراني. وفي الوقت نفسه، أقامت وحدة أخرى تابعة لطالبان نقطة تفتيش جديدة على بعد كيلومترين من طريق قندهار-اورزجان، وقاموا باختطاف 19 راكبا.

وأشار دوراني إلى أن الجهود جارية لتأمين الإفراج عن المختطفين، ولكنه أضاف أنه لا يعلم بعد مكان المختطفين أو حالتهم الصحية.

ويشار إلى أن مسلحي طالبان كثفوا من هجماتهم التي تستهدف المنشآت الأمنية منذ نهاية المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان عام 2014.

وكان مؤتمر ما يسمى " عملية السلام" في كابول قد بدأ فعالياته اليوم بحضور ممثلي 26 دولة، حيث سوف يركز على سبل ضم حركة طالبان لطاولة المفاوضات.