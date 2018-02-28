نقابة التعليم في الجزائر تعلق إضرابها وتعلن استئناف الدراسة

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست) في الجزائر، اليوم الأربعاء، تعليق الإضراب الذي دخل فيه منذ 30 يناير الماضي.

وقال مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام، في تصريح له، إن الدورة الاستثنائية للمجلس، خرجت أيضا بقرار استئناف الدراسة غدا الخميس 1 مارس، موضحا أن (كناباست) أبقى على دورة المجلس الوطني مفتوحة.

ومن شأن هذه القرارات أن تعيد الهدوء إلى قطاع التعليم الذي عرف في الفترة الأخيرة فوضى كبيرة خاصة بعد نزول الطلبة المقبلين على امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام (البكالوريا) إلى الشارع، احتجاجا على توقف الدراسة.