إعادة فتح كنيسة القيامة بعد تراجع إسرائيل عن فرض الضرائب

قرر رؤساء كنائس الأراضي المحتلة، الثلاثاء، إعادة فتح كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، التي تعد أحد أقدس الأماكن المسيحية، اليوم الأربعاء بعد أن جمدت إسرائيل قرارها المثير للجدل بفرض ضرائب على أملاك وأراضي الكنائس.



واعتبر قادة الكنائس الكاثوليكية واليونانية الأرثوذكسية والأرمن أن هناك "حملة انتهاكات منهجية" وأغلقوا كنيسة القيامة في إطار الاحتجاج منذ يوم الأحد الماضي.



وقررت بلدية القدس مؤخرا تجميد أصول الكنائس بدعوى عدم سداد ضرائب بقيمة 190 مليون دولار مستحقة على فنادق ومكاتب "ومباني تجارية أخرى" مملوكة للكنيسة في القدس.



وأفاد بيان صادر عن عمدة بلدية القدس نير بركات بأنه تم تعليق "إجراءات جمع الضرائب" وإن السلطات الإسرائيلية ستدخل في مفاوضات مع قادة الكنيسة. وبعد ساعات، أعلن القادة المسيحيون أن الكنيسة سيعاد فتحها مرة أخرى.