«روسيا» تؤكد الالتزام بوقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة في سوريا

أكدت روسيا، اليوم الأربعاء، التزامها بوقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة في سوريا، وذلك بعد اتهام الولايات المتحدة لها بعدم الالتزام بالقرار.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، القول إن روسيا والحكومة السورية ماضيتان في السعي لتأمين الأوضاع الإنسانية الضرورية.

وفي إشارة إلى الاشتباكات التي تقع على أطراف الغوطة الشرقية على مشارف دمشق، قال بيسكوف: «في سبيل تنفيذ القرار الذي تم تبنيه من جانب الأمم المتحدة، تقوم روسيا بكل ما هو ممكن لضمان الوقف الإنساني لإطلاق النار وحلحلة الوضع في الغوطة الشرقية».

وحمل بيسكوف الجماعات المتطرفة المسؤولية عن انتهاكات وقف إطلاق النار، وقال إن مثل هذه الاستفزازات لا تساعد في توفير الفرصة لتنظيم الوضع بطريقة سليمة.