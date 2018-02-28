«الجزيرة» تعتذر للقيادة المركزية الأمريكية بسبب تغريدة عن «الأزمة الخليجية»

تقدم المدير العام لقناة الجزيرة القطرية، ياسر أبو هلالة، باعتذار للقياة المركزية الأمريكية، وذلك عقب خطأ مهني وقع فيه الحساب الرسمي للقناة عبر تويتر.

ونشر الحساب الخاص بالأخبار العاجلة لقناة الجزيرة عبر تويتر، تغريدة نسبها لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فوتيل، جاء بها: «ثبت أن الأزمة الخليجية كانت لصرف الأنظار عن العمليات السعودية باليمن»، في إشارة إلى مقاطعة دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر، والعمليات التي يشنها التحالف العربي لدعم الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية المسلحة.

التصريح المخالف للحقيقة استدعى توضيح من القيادة المركزية الأمريكية، وردت على تغريدة الجزيرة قائلة: «هذا التصريح غير دقيق، التصريح الدقيق لقائد القيادة المركزية الأميركية هو.. الأزمة الخليجية أثبتت أنها تشتت التركيز عن عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن».

هذا التصريح غير دقيق، أدناه هو التصريح الدقيق لقائد القيادة المركزية🇺🇸الاميركية الجنرال فوتيل:

"#الازمة_الخليجية اثبتت انها تشتت التركيز عن عمليات التحالف بقيادة #السعودية في #اليمن" .

للإطلاع على النص الكامل أضغط على الرابط https://t.co/yaP9wQSmlo — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) February 27, 2018

في السياق ذاته، اضطر المدير العام لـ"الجزيرة" للاعتذار عن الخطأ المهني عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: «تم اعتماد هذه الصيغة وهي موجودة على حساب الجزيرة عاجل، شكرًا للتوضيح ونعتذر عن الالتباس غير المقصود بسبب الترجمة. الجزيرة بموجب ميثاق الشرف الصحفي ملزمة بالتصحيح».

هذا التصريح غير دقيق، أدناه هو التصريح الدقيق لقائد القيادة المركزية🇺🇸الاميركية الجنرال فوتيل:

"#الازمة_الخليجية اثبتت انها تشتت التركيز عن عمليات التحالف بقيادة #السعودية في #اليمن" .

للإطلاع على النص الكامل أضغط على الرابط https://t.co/yaP9wQSmlo — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) February 27, 2018

كانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد أعلنوا مقاطعتهم لدولة قطر، وذلك لدعمها المستمر لقيادات جماعة الإخوان المصنفة إرهابية، بالإضافة إلى تمويل بعض التنظيمات الإرهابية.