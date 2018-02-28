وكيل «تعليم الإسكندرية» للطلاب: «انزلوا وشاركوا في انتخابات الرئاسة»

وجهت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، رسالة لطلبة وطالبات المدارس المشاركين، في برلمان الطلبة الأول بقصر ثقافة الأنفوشي، اليوم الأربعاء، قائلة: "انزلوا شاركوا في انتخابات الرئاسة فالصوت أمانة وحبوا بعض فالحب يصنع المعجزات".

وأضافت «عبد الظاهر»، أن الإنجازات التي شهدتها مصر من خلال المشروعات القومية التي تتيح أكبر قدر من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات وخفض ميزان العجز التجاري، مشيرة إلى أن برلمان الطلبة بمثابة محاكاة حقيقية لمجلس النواب، ويحضره أعضاء مجلس النواب للتواصل بينهم وبين الطلاب من خلال المناقشات وتبادل الآراء، وأنه تم الإعداد لزيارة الطلاب إلى مجلس النواب.

وأوضحت أن البرلمان يتيح للطلبة والطالبات التعبير عن آرائهم، ويُعد فرصة لتبادل الآراء، مشيرة إلى المبادرات الجديدة التي دشنتها المديرية ومنها مبادرة «هنا الإسكندرية»، لحث الطلاب على النظافة والمحافظة على البيئة، ومبادرة «مفيش مشكلة»، لحل مشاكل المدارس المادية والإدارية.

وأضافت وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، أن الجولات مستمرة على المدارس وخاصة مدارس 30 يونيو المتحفظ عليها والتابعة لجماعة الإخوان لمتابعة سير العملية التعليمية.