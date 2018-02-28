لوف يكشف قائمته المبدئية للمونديال منتصف مايو المقبل

يكشف يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) في 15 مايو المقبل، عن القائمة المبدئية لفريقه في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقررة في روسيا ، بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .



ويعلن لوف القائمة في منتصف أيار/مايو المقبل على أن تضم 35 لاعبا على الاكثر وذلك بعد يوم واح دمن تقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) علما بان الفيفا لن يعلن عن القوائم المبدئية للفرق والتي ستسلم في موعد أقصاه 14 أيار/مايو المقبل.



ويكشف لوف عن الأسماء في متحف كرة القدم الألمانية بمدينة دورتموند.



ويشارك وفد من الاتحاد الألماني للعبة في ورش العمل المنعقدة حاليا في منتجع سوتشي الروسي لفرق كأس العالم التي تستضيفها روسيا من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو المقبلين.



ويستهل المنتخب الألماني حملة الدفاع عن لقبه في البطولة بلقاء المكسيك في 17 حزيران/يونيو ثم يلتقي نظيريه السويدي والكوري الجنوبي في 23 و27 من الشهر نفسه على الترتيب.