«التموين» تعتذر للمواطنين عن سوء الخدمة في مكاتبها

اعتذر ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمترددين مكاتب التموين في محافظة الجمهورية، الذين يواجهون صعوبات أو معاملة ليست جيدة في تلقي الخدمة الموجودة.



وأكد «رمضان»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأربعاء، معاناة بعض المواطنين في تلقي الخدمة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في محو هذه الصعوبات لتقديم الخدمة للمستهلك بشكل ميسر.



وتابع أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتمع مع شركات تشغيل واستخراج البطاقات التموينية الذكية الجديدة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى توحيد قاعدة البيانات بالمنظومة الجديدة.



واستطرد أن النظام الإلكتروني هو الذي يتستخرج بطاقات التموين الجديدة، مشيرًا إلى تقليل العنصر البشري به لإضعاف فرصة احتمالية وجود فساد بالمنظومة، إضافة إلى متابعة النظام مراحل استخراج البطاقة مع المواطن حتى خطواتها النهائية.



ولفت إلى تجيهز 250 ألف بطاقة بالنظام الجديد، معقبًا: «الرقابة الإدارية مرتبطة بالنظام الإلكتروني الجديد، والمواطن يستقبل تسجيل الخدمة الجديدة من خلال هاتفه المحمول، وستخرج على هيئة كارت دون الرقم السري، على أن يتم تفعيل البطاقة بعد ذلك من الإنشاء إلى قيد التفعيل».