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ترامب يختار براد براسكال لقيادة حملته الانتخابية 2020

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 28 فبراير 2018 - 2:36 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 فبراير 2018 - 2:36 ص
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار براد بارسكال، أحد مساعديه منذ فترة طويلة في مؤسسته الاقتصادية (ترامب أورجانيزشن) الخبير الاستراتيجي في التكنولوجيا الرقمية، مديرًا لحملته الانتخابية في عام 2020.

وفي بيان صدر الثلاثاء، وصفت حملة ترامب بارسكال بأنه "خبير استراتيجي منذ فترة طويلة في مجال التسويق الرقمي للرئيس ترامب".

وخلال حملة 2016، عمل بارسكال معظم الوقت خارج دائرة الأضواء، حيث تولى إدارة الفريق الرقمي ثم تولى الإشراف على عملية الدعاية والاقتراع وجمع البيانات وجهود جمع التبرعات رقميا على رأس فريق مكون من نحو 100 شخص. 

وفي يوليو، نفى بارسكال أن تكون له معرفة بأي تدخل روسي في عمليات التواصل الاجتماعي لترامب.

ويحظى بارسكال بثقة عائلة الرئيس الأمريكي.

وقبل عامين وثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي الثلاثاء: "براد كان حاسما لنجاحنا في 2016".

من جانبه، امتدح جيرد كوشنار، زوج ابنة ترامب، قدرات بارسكال في مجال تحليل البيانات والتكنولوجيا.

ويواجه حزب ترامب الجمهوري في نوفمبر من العام الحالي تحديا يتمثل في انتخابات الكونجرس، ومن الناحية التقليدية، يمنى الحزب الحاكم بخسارة عدد ملحوظ من المقاعد في هذه الانتخابات النصفية، ويسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم داخل مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

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