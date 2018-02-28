افتتاح أعمال تطوير مدرسة إعدادية بالبحيرة بتكلفة مليون و75 ألف جنيه

افتتحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم، أعمال تطوير مدرسة قومبانية أبو قير الإعدادية، بتكلفة مليون و75 ألف جنيه؛ لرفع كفاءة 15 فصلا دراسيا بها.

وأكدت المحافظ، أنه تم هذا العام الانتهاء من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 4000 فصل دراسي بنطاق المحافظة، كان نصيب كفر الدوار منها إنشاء 15 مدرسة بتكلفة 90 مليون جنيه، تضم 297 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى أنه جاري العمل بـ12 مدرسة بتكلفة 65 مليون جنيه، بإجمالي 194 فصلا دراسيا.

وأشادت «عبده» بدور المشاركة المجتمعية لشركة الإسكندرية للأسمدة في هذا المجال، حيث قامت الشركة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بتطوير فناء المدرسة ومدها بـ140 مقعدا مدرسيا، و1120 جاكتا بلغت تكلفتها الإجمالية 500 ألف جنيه.

بالإضافة إلى قيام الشركة بالمساهمة في إنشاء مصنعين لتدوير القمامة بمركزي إدكو وحوش عيسى، ودعمها للمرأة المعيلة ومساهمتها في تطوير وتنمية قطاعات الصحة والطرق والرصف والبيئة.