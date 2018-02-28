روسيا تؤكد إجهاضها لهجوم إرهابي خلال كأس القارات

أكدت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء أنها أجهضت هجوما إرهابيا خلال بطولة كأس القارات لكرة القدم الأخيرة والتي أقيمت في العام الماضي.



وقال ايجور كولياجين، أحد المسؤولين باللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب، إن بعض المشتبه بهم تم القبض عليهم في حزيران/يونيو 2017 في العاصمة موسكو.



وكشفت السلطات الروسية أن هذه المجموعة كانت تعد لهجوم خلال إحدى مباريات البطولة.



وأوضحت الحكومة الروسية أنها في 2017 أجهضت 25 هجوما إرهابيا و70 محاولة ذات طابع إرهابي.



وفي هذا الإطار، أشارت السلطات الروسية، بدون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل، إلى أنه تم القبض على ألف شخص وتصفية العشرات من الخلايا الإرهابية.



واستضافت مدن بطرسبرج وموسكو وسوتشي وكازان في الفترة ما بين يومي 17 حزيران/يونيو والثاني من تموز/يوليو 2017 بطولة كأس القارات، التي فازت ألمانيا بلقبها إثر تغلبها على تشيلي في النهائي.



وتستضيف روسيا العام الجاري بطولة كأس العالم، الحدث الرياضي الأكبر في رياضة كرة القدم، والذي يقام في الفترة ما بين يومي 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو في 11 مدينة روسية.



وكانت وزارة الرياضة الروسية واللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب قد أكدتا في وقت سابق أن الموقف الأمني سيكون تحت السيطرة خلال العرس الكروي الكبير.



وقالت وزارة الرياضة الروسية: "لا يوجد أي خطر يهدد المباريات في روسيا".