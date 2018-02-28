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«المالية»: الدولة اقترضت 2 تريليون جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2015

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 28 فبراير 2018 - 4:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 فبراير 2018 - 4:27 م

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن هناك بعض النفقات الحتمية في الموازنة العامة للدولة، والتي لا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال.

وأوضح «معيط»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه من بين تلك النفقات الحتمية الأجور والمعاشات وفوائد الديون ومتطلبات الأمن القومي ودعم رغيف الخبز وكافة المصروفات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أنه خلال الفترة من 2011 إلى 2015 اقترضت الدولة 2 تريليون جنيه لتغطية عجز الموازنة، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات، مشيرًا إلى زيادة فوائد وأقساط الدين كبند في الموازنة العامة من 19% إلى أكثر من 30%.

وذكر نائب وزير المالية، أن حجم الإنفاق في الموازنة الحالية يبلغ 1.21 تريليون جنيه، في حين أن حجم الإيرادات لا يتعدى 831 مليار جنيه.


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