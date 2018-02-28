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شرطة الإسكندرية تحذر من نشر صور أو أسماء رجالها على الإنترنت

الإسكندريةـ عصام عامر
نشر فى : الأربعاء 28 فبراير 2018 - 4:26 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 فبراير 2018 - 4:26 م

أعلنت إدارة الإعلام والعلاقات بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية ستقوم بمتابعة «الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي»؛ فلن يُسمح بنشر أي صور لضباط أو أفراد خلال أو عقب قيامهم بأي أعمال، أو حملات، أو ضبط وقائع تخص عملهم.

وأكدت الإدارة في تدوينه نشرتها؛ لإعلاميي الإسكندرية، عبر تطبيق «واتس آب»، تحويل أي ضابط أو فرد أمن، يسمح بتصويره أو ذكر اسمه، إلى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، مُهيبة بالإعلاميين؛ التعاون وعدم نشر أسماء رجال الشرطة؛ بهدف المزيد من تحقيق الانضباط، حيث إن رجل الشرطة من المفترض أن يؤدي عملة «دون دعاية أو مجاملة»، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار.


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