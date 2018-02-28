عرض الإعلامي عمرو أديب، في حلقة أمس من برنامجه «كل يوم»، مقطع فيديو لروبوت كلب ذكي، صنعته شركة «بوسطن ديناميكس» المعروفة باختراع أجهزة الروبوت منها الروبوت «أطلس»، يستدعي زميله لفتح الباب.



وأعرب «أديب»، خلال برنامجه، الذي يُذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الثلاثاء، عن اندهاشه من تمكن الروبوت الآخر من فتح الباب، متسائلًا: «كيف تمكن من رؤية مقبض الباب، وحدد مكانه، وأمسك به مثل الإنسان الحقيقي؟».



وتابع: «أن الفيديو يوضح أنه تم اختراع روبوت كلب صناعي، لا يجيد فتح الباب، وباستمرار البحث تم تطويره وتزويده بالذكاء الاصطناعي، وتم اختراع نسخة مطورة تجيد فتح الباب».



وكانت شركة «بوسطن ديناميكس» المعروفة باختراع أجهزة الروبوت التي تصلح للعمل داخل وخارج المنشآت، منها الروبوت «أطلس»، قد كشفت في نوفمبر الماضي، عن نسخة جديدة مطورة وخفيفة الوزن من روبوت «مينيسبوت»، وهو الكلب الروبوت، الذي قد أعلنت عن ابتكارها إياه قبل 3 أعوام.



