وصول 51 شاحنة مواد غذائية إلى العريش

وصلت إلى محافظة شمال سيناء 51 سيارة محملة بكميات كبيرة من الخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان، حيث تم توزيعها على مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش.



وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أنه وصل إلى مدينة العريش 26 سيارة نصف نقل، وسيارة نقل تريلا، كل سيارة محملة بـ2 طن من البطاطس، طن طماطم، طن باذنجان، نصف طن كوسة، نصف طن بسلة خضراء، نصف طن خيار، نصف طن جزر.



أضاف المحافظ، أنه تم توزيع سيارات الخضروات على التجار في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش، حيث يتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة.



أشار المحافظ إلى وصول عدد 24 سيارة محملة بكميات كبيرة من منتجات الألبان من زبادي وجبن بأنواعه وبيض وألبان، وكمية أخري من البقوليات مثل الأرز، العدس، الفول، المكرونة، حيث تم طرحها المجمعات الاستهلاكية في مختلف مناطق مدينة العريش لبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.



وأشار المحافظ إلى أنه يجرى التنسيق لإدخال كميات أخرى من الخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان، وعدد من السلع الأساسية والغذائية، لتغطية احتياجات المواطنين من هذه المنتجات.



وأدى وصول الشاحنات إلى العريش إلى تدافع كبير، نتجت عنه مشاجرات وإصابات بين المتزاحمين للحصول على نصيبهم من أصناف الخضروات التي اختفت تماما من أسواق المحافظة.