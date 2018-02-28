ورشة لمناقشة الخطة التنفيذية لمسار هيئة التدريس والقيادات بجامعة الفيوم

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عُقد صباح اليوم، بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم، ورشة عمل لمناقشة الخطة التنفيذية لمسار هيئة التدريس والقيادات بحضور الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور كمال غلاب، وعدد من أساتذة الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

تناولت الورشة سبل تطوير اختيار القيادات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة وسبل العمل على تطوير نظام التعليم والمنح الدراسية.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الخطة التنفيذية تتضمن زيادة عدد البعثات العلمية وكذلك المبعوثين مع تقليل سنوات البعثة على أن تتضمن البعثة مشروع قومي.

كما تتضمن الخطة إيفاد 10%، من القيادات الشبابية المتميزة للتدريب بالخارج والعمل على تأهيل الشباب الملتحقين بالجهاز الإداري بالجامعة، وتشمل بند بخصوص رعاية الطلاب وتنمية إبداعاتهم والسعي نحو ربطها بسوق العمل.

وتضمنت الورشة مناقشة بين أعضاء هيئة التدريس للوصول لأفضل خطة ممكنة للعمل على تنفيذها بالجامعة مستقبلا.