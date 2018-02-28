محامي بطلة «بص أمك»: كلمات الكليب عابرة

قال مينا ناجي، محامي بطلة كليب «بص أمك»، إن الكلمات التي وردت في الأغنية عابرة ومدرجة عبر الشعوب كلها، على حد تعبيره.



وأضاف «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، الثلاثاء، أن الحكم المستأنف سيكون له رأيًا آخر، موضحًا أنها ليست هي التي نشرت الكليب على موقع يوتيوب.



وتابع أنها لم تأخد تصريحًا من المصنفات، معقبًا: «التحريض على الفجور يكون من خلال أعمال خادشة للحياء، وليس في الكليب أي شيء خادش للحياء».



بينما رد طارق الشناوي، الناقد الفني، قائلًا: «بديهيًا أن يدافع أي محامي عنهم، من الممكن أن يدافع المحامي عن جاسوس ولا نستطيع تجريمه، لأنهم يبحثون عن ثغرات لتبرئة موكليهم، المحامي وطني حتى لو دافع عن سفاح».



يذكر أن محكمة جنح قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمد إبراهيم، قضت الثلاثاء، بمعاقبة كلاً من ليلى عامر، بطلة كليب «بص أمك» بالحبس لمدة سنتين، و6 أشهر لـ«سمير.أ» مخرج ومنتج الكليب، إضافة إلى 3 أشهر للفنان «مجدى.ع».