محافظ بني سويف يصدر قرارا بالموافقة على تعيين 68 بوظيفة «معلم أخصائي»

أصدر المهندس شريف شريف حبيب، محافظ بني سويف، قرارا بالموافقة على تعيين 68 من المعلمين الأخصائيين المساعدين، بوظيفة معلم /أخصائي، والذين تم منحهم شهادة الصلاحية اللازمة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، وذلك بناءً على قراري الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رقمي 435، و436 لسنة 2017 الصادرين في هذا الشأن.

وكان المحافظ، قد كلف لجنة من الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة بمراجعة كافة الملفات والأوراق الواردة من وزارة التربية والتعليم والخاصة بهؤلاء المعلمين والأخصائيين؛ للتأكد من سلامة الإجراءات والتحقق من استيفاء باقي متطلبات التعيين طبقا للقواعد واللوائح والقرارات الوزارية في هذا الصدد.