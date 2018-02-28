نائب شمال سيناء: لابد من تعمير منطقة الوسط بالشجر والبشر

قال النائب جازي سعد، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن الدولة لم تفكر في تعمير وسط سيناء، مشددًا على ضرورة تعمير تلك المنطقة بالبشر والشجر، على حد قوله.



وأضاف «سعد»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة سعت إلى التعمير على خط الساحل، لافتًا إلى ضرورة إنشاء مصانع واستغلال رمل الزجاج الموجود بها.



ورحّب بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية سيناء، مؤكدًا أنها شهدت خلال العامين الماضيين مشاريع تنموية وبنية تحتية لم تشهدها من قبل، من خلال الاستثمار بها، إلا أنها لا زالت في حاجة إلى أشياء كثيرة أخرى، وفق تعبيره.



ولفت إلى حل مشكلة العبور من وإلى سيناء في شهر يونيو المقبل، من خلال افتتاح مشروع أنفاق السويس، معقبًا: «سيناء أرض بكر وجوها عظيم، وأتمنى من رجال الأعمال التضحية من أجلها، لأن بعض الدول تضع عينها عليها».



وتابع أن أهالي سيناء يرحبون بأي تعمير في المنطقة، موضحًا أن من يأتي لزيارتها يحب المكوث بها، قائلًا: «فيه مدرسين قعدوا 30 سنة فيها».



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن حجم تنمية سيناء 275 مليار جنيه، موضحًا أن الـ175 مليار جنيه التي تم الإعلان عنها تم تدبيره من صناديق عربية شقيقة على رأسهم «السعودية والكويت والإمارات المتحدة، والصندوق العربي»، بقروض تم تقديمها لصالح تعمير سيناء.