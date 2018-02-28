تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة حفل توقيع ومناقشة ديوان «بدل فاقد»، للشاعر أمين حداد، وذلك يوم السبت الموافق 17 مارس، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقرها في شارع العروبة، بطريق صلاح سالم، مصر الجديدة.



يبدأ الديوان الذي يضم 33 قصيدة، بتنويه من الشاعر فحواه: «ناداني البعض أخيرا بلا تورية أو تمويه، أن أصبح فعلا ابن أبيه، وألف شوارع مصر المحروسة، وأدق على البازة الأستاذة، للتحذير وللتنبيه، لكني يا أبناء الأمة، لا أقدر أن أتكلم في الغمة، من غير تصريح، زائد حاجة مهمة، لا لساني فصيح، ولا قلبي صريح، ولا بتجيني شجاعة الشعر، إلا وأنا في الحمى».



وينظم أمين حداد في ديوانه الأحدث «بدل فاقد»؛ أنا وأنتم ببلاش أنا وأنتم والزمن الفاضي ببلاش والزمن الفاضل ببلاش والعمل الفاضح ببلاش والعمل الفاضل ببلاش وأبويا مناضل ببلاش ولبسنا صنادل ببلاش وعليها مرايل ببلاش والمثل القايل «ما بقاش في العمر ما يستاهل التوبة» بيقوللي كمل كلامك ما تتوبش عن أحلامك ما تفرطش في أوهامك ارفع أعلامك أرفع استعدادك للدرجة القصوي العدو قدامك اسمه الموت.