الكنيسة اللوثرية بالقدس: نسعى لإلغاء قرار فرض الضرائب وليس تجميده

علق مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن وفلسطين، المطران إبراهيم عازر، على تجميد حكومة الاحتلال قرارها بفرض ضرائب على كنائس القدس، والتي كانت أعلنت فرضها قبل يومين.



وأعرب «عازر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نقطة تماس»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، مساء الثلاثاء، عن رفضه تعليق القرار، قائلًا إنه يسعى لإلغاء قرار فرض الضرائب على الكنائس وليس تجميدها.



وأكد أن كنائس القدس، وبالأخص كنيسة القيامة، تلقت دعمًا من كل نظرائها من خارج المدينة، مشيرًا إلى إعلان الكنائس في الفاتيكان ومصر واليونان، وفي كل العالم دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني بشأن هذه القضية.



وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تجميد الإجراءات الضريبية ضد الكنائس وممتلكاتها في القدس، وتشكيل لجنة لمتابعة أملاك الكنيسة.



ويأتي تعليق فرض الضرائب، بعد يومين من إغلاق كنيسة القيامة احتجاجًا على خطة إسرائيل بإنهاء الإعفاء الضريبي للكنائس.