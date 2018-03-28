شهدت محافظة جنوب سيناء، على مدار اليومين من انطلاق مارثون انتخابات الرئاسة إقبالا من الناخبين على اللجان؛ حيث وصل عدد الناخبين إلى 32095 ناخب، بنسبة 31.5%.



وتنافست القبائل السيناوية على حشد المواطنين ونقلهم إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، كما حشدت الأحزاب السياسية وعدد من الجمعيات الأهلية وفرع المجلس القومي للمرأة، والنقابة الفرعية للمعلمين، واللجنة العليا للشباب، على مدار اليومين.



قال السكرتير العام لجنوب سيناء، إن عدد الناخبين بالمحافظة على مدار اليومين وصل إلى 32095 ناخب بنسبة 31.5%، مشيرًا إلى أن مدينة الطور تصدرت مدن المحافظة في نسبة التصويت؛ حيث بلغ عدد الناخبين بها 9645 من إجمالي 33112 ناخبا.



وأوضح أن لجان الاقتراع قد أغلقت خلال اليوم الأول على نسبة 14.3% بإجمالي 14591 صوتا على مستوى مدن المحافظة، لافتا إلى أنه يوجد ارتفاع في نسبة الحشد خلال اليوم الثاني عن اليوم الأول بما يعادل 2.2%.



وأكد أن نسبة التصويت على مدار اليومين جيدة، متوقعًا أن يكون يوم الأربعاء، آخر أيام التصويت، هناك إقبالا غير متوقع من الناخبين.



وبلغ عدد اللجان العامة بمحافظة جنوب سيناء 9 لجان و15 مركز انتخابي و18 لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 101 ألف و742 ناخبا.