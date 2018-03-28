طالب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، الشباب المصري بالمشاركة في انتخابات الرئاسة، مخاطبًا الشاب، بقوله: «أخوك واقف على خط النار.. انزل وشارك دي فرصتك».



وأضاف «الجندي»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأربعاء، أن دور الشعب في الحرب على الإرهاب لا يقل عن دور الجيش، مناشدًا الشباب بالمشاركة، بقوله: «انتوا مع بعض مش حلوين، انزلوا وشاركوا دي فرصتكوا، ترشحوا في المحليات القادمة، لديكم ثورة ودستور، شاركوا بسبب الشهيد».



وأعرب عن أمنيته في مشاركة المواطنين بكثافة، اليوم الأربعاء، في انتخابات الرئاسة، مستطردًا: «لا بد أن نحتفل اليوم ونرسل رسالة للعالم بأنه لا أحد يقترب من مياهنا وحدودنا، مصر الدولة الوحيدة التي بها أكثر من 4 مليون لاجئ ولا توجد بها خيمة واحدة، السوريون والعراقيون يعيشون وسط المصريين في القرى».



وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء، الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.