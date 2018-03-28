نتائج لجنة رقم 8 بمدرسة السيدة نفيسة شرق الإسكندرية

أعلن، المستشار هاني يوسف، رئيس اللجنة الفرعية رقم 8 والواقعة في مدرسة السيدة نفيسة، منطقة الرأس السوداء، سيدي بشر «قبلي» دائرة قسم شرطة «ثالث المنتزه» حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 2242 صوتا، بينما حصل منافسة المرشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد على 86 صوتًا.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 2328 صوتًا بينما الباطلة فبلغت 397 صوتًا، من إجمالي عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين الخاصة باللجنة وعددهم 6775.

يُشار إلى أن نسبة التصويت في الإسكندرية خلال اليوم الأول «الاثنين» بلغت 11.92% بواقع 453 ألف صوتًا، ارتفعت بنهاية اليوم الثاني «الثلاثاء» لتصل إلى 23.95% بواقع 875 ألفًا و128 صوتًا، وجاري حصر نسب التصويت في انتخابات اليوم الثالث والأخير، بعد إغلاق باب عملية الاقتراع.

ويبلغ عدد المواطنين المُقيدين بالكشوف الانتخابية في محافظة الإسكندرية، 3 ملايين و834 ألفًا و698 ناخبًا، مُقسمين على نطاق محكمتي «شرق وغرب» الابتدائيتين، حيث أدلوا بأصواتهم على مدار 3 أيام في 681 لجنة فرعية، تقع داخل 407 مقرًا انتخابيًا، وأشرف عليهم 18 لجنة عامة «8 شرقًا و10 غربًا».