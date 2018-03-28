قال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع العملية الانتخابية على مدار اليوم وتتواصل بصورة دائمة مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف «عبدالرحيم»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «صدى البلد»، صباح الأربعاء، أنه لا توجد أية شكاوي تذكر من القضاة، سوى 3 أو 4 حالات مرضية أو تأخر عن فتح اللجان، مشيرًا إلى حل مثل هذه المشكلات سريعًا وإيجاد البديل.

وأوضح، أن القضاة على استعداد لقضاء كامل الوقت داخل اللجان، لافتًا إلى وجود ترحيب كامل بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أمس بإلغاء ساعة الراحة وسط اليوم الانتخابي؛ تيسيرًا على الناخبين.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر، أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 أبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.