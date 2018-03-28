قائد الجيش الثاني الميداني يتفقد اللجان الانتخابية بشمال سيناء

تفقد اللواء أركان حرب خالد مجاور، قائد الجيش الثاني الميداني، اللجان الانتخابية بمحافظة شمال سيناء.

وعرض التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، لقطات من جولة قائد الجيش الثاني الميداني على اللجان، حيث صافح قوات التأمين المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، وعدد من الناخبين المتواجدين للإدلاء بأصواتهم، والتقط صورًا تذكارية معهم.

ورافق «مجاور»، خلال جولته على عدد من المدارس واللجان الانتخابية، اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 أبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.