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صور.. موظفو «معلومات الوزراء» يشاركون في انتخابات الرئاسة

إيفون مدحت
نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 5:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 5:29 م

شارك موظفو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بالإدلاء بأصواتهم.

ونشر «معلومات الوزراء»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، مجموعة صور للموظفين به خلال تأديتهم الاستحقاق الدستوري، داعيًا النخبة المتبقية من الشعب المصري للمشاركة في عملية الاقتراع: «شارك بصورتك في الانتخابات الرئاسية».

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.

 

 

 


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