الأربعاء 28 مارس 2018 11:47 م القاهرة القاهرة 18.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟
النتـائـج تصويت

مؤشرات أولية : 1417 صوتًا للسيسي و 33 صوتًا لموسى في لجنة 74 بإمبابة

كتب - محمد أبوعوف وشرف حربي :
نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 11:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 11:36 م

انتهت اللجنة الفرعية رقم 74 بدائرة إمبابة من فرز أصوات الناخبين المشاركين في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد .

وأعلن المستشار حازم صادق ، رئيس اللجنة أنً عدد المشاركين في العملية الانتخابية بلغ 1450 ناخبًا من بين إجمالي 4023 صوتًا من لهم حق التصويت في الانتخابات باللجنة، بنسبة مشاركة لافتًا إلى أن عدد الأصوات الباطلة 123 صوتًا

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 1417 صوتًا، فيما حصل موسى مصطفى موسى على 33 صوتًا من إجمالي عدد الناخبين .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك