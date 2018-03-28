مؤشرات أولية : 1417 صوتًا للسيسي و 33 صوتًا لموسى في لجنة 74 بإمبابة

انتهت اللجنة الفرعية رقم 74 بدائرة إمبابة من فرز أصوات الناخبين المشاركين في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد .

وأعلن المستشار حازم صادق ، رئيس اللجنة أنً عدد المشاركين في العملية الانتخابية بلغ 1450 ناخبًا من بين إجمالي 4023 صوتًا من لهم حق التصويت في الانتخابات باللجنة، بنسبة مشاركة لافتًا إلى أن عدد الأصوات الباطلة 123 صوتًا

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 1417 صوتًا، فيما حصل موسى مصطفى موسى على 33 صوتًا من إجمالي عدد الناخبين .