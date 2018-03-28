شهدت المقار الانتخابية في دائرة الجمالية، مسقط رأس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين مع الساعات الأخيرة لآخر أيام الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس إحدى اللجان الفرعية بالمقر الانتخابي في مدرسة الحسين الإعدادية لـ"الشروق" إن 2300 ناخب أدلى بصوته من أصل 6943 مقيدا اسمه في كشوف الناخبين، حتى عصر اليوم، مؤكدًا أن إقبالًا ملحوظًا شهدته اللجنة بدءًا من الرابعة عصرًا، متوقعًا أن ترتفع معها نسبة المشاركة عن المسجلة خلال اليومين الماضيين.

وأكد رئيسا اللجنتين الانتخابيتين بمدرسة الكمال زيادة أعداد الناخبين في الساعات الأخيرة من مساء اليوم.

وسادت أجواء كرنفالية أمام المقر الانتخابي بمدرسة الجمالية الثانوية، والتف مواطنون لمشاهدة عروض التنورة والعرائس والجمال، على وقع الأغاني التي أذاعتها مكبرات الصوت.