الأربعاء 28 مارس 2018 1:06 م القاهرة القاهرة 30.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟
النتـائـج تصويت

«الصحة»: مرضى بالمستشفيات طلبوا التصويت في الانتخابات الرئاسية

أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 12:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 12:50 م

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تلقت طلبات من بعض المرضى وكبار السن المتواجدين في المستشفيات من غير القادرين على النزول والمشاركة في الانتخابات، من أجل السماح لهم بالمشاركة.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «الحياة»، صباح الأربعاء، أنه تم فحص طلبات المرضى وفقًا لحالتهم الصحة وموافقة الطبيب المعالج، قبل أن يتم توفير سيارات إسعاف لهم لنقلهم إلى اللجان للتصويت ثم إعادتهم مرة أخرى إلى المستشفيات.

وأوضح أنه تم نقل 67 حالة بالفعل للتصويت داخل اللجان الانتخابية من بين عدد طلبات أكبر من ذلك.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 أبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك