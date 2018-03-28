«الصحة»: مرضى بالمستشفيات طلبوا التصويت في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تلقت طلبات من بعض المرضى وكبار السن المتواجدين في المستشفيات من غير القادرين على النزول والمشاركة في الانتخابات، من أجل السماح لهم بالمشاركة.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «الحياة»، صباح الأربعاء، أنه تم فحص طلبات المرضى وفقًا لحالتهم الصحة وموافقة الطبيب المعالج، قبل أن يتم توفير سيارات إسعاف لهم لنقلهم إلى اللجان للتصويت ثم إعادتهم مرة أخرى إلى المستشفيات.

وأوضح أنه تم نقل 67 حالة بالفعل للتصويت داخل اللجان الانتخابية من بين عدد طلبات أكبر من ذلك.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 أبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.