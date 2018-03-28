«همام»: «الطور» الأعلى مشاركة في الانتخابات بين مدن جنوب سيناء

قال رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء فوزي همام، إن الطور تتصدر مدن المحافظة في تسجيل أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018، موضحًا أن نسبة التصويت على مدار اليومين الماضيين بلغت 9645 ناخبًا من إجمالي 33112 ناخبًا.

وتوقع «همام»، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، تضاعف نسبة المشاركة خلال اليوم الأخير، مشيرًا إلى التنسيق بين عدد من الجمعيات الأهلية واللجنة العليا للشباب وجميع النقابات المهنية لحشد أكبر عدد ممكن من المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح «همام»، أن مدينة الطور تعد أعلى مدن المحافظة كثافة في السكان، حيث يوجد بها 5 مراكز انتخابية و6 لجان هم، «لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الاعدادية للذكور فقط، وتضم مقر واحد و2 لجنة فرعية بإجمالي 7608 ناخبين، ومدرسة بدر الابتدائية ذكور فقط وتضم مقر واحد ولجنة واحدة بإجمالي 6164 صوتًا.

كما تضم المدينة لجنة مدرسة الأمل التجريبي ذكور فقط، وتضم مقر واحد ولجنة واحدة بإجمالي 4912 صوتًا، ومدرسة الطور الفندقية إناث فقط وتضم مقر واحدة ولجنة واحدة بإجمالي 7246 ناخبة، ومدرسة الشهيد عمرو شكري إناث فقط وتضم مقر واحد ولجنة واحدة بإجمالي 7232 ناخبة.