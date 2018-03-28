نشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مساء الأربعاء، فيديو يستعرض جهود الأجهزة الأمنية في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالانتخابات الرئاسية.

وعرض الفيديو، جانب من مجهودات عناصر الشرطة من الرجال والنساء، في تقديم الدعم والمساعدة للمقبلين على الاقتراع من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثالث والأخير للعملية الانتخابية.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.